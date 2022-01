De Leopoldlaan in Eeklo wordt onder handen genomen: "Tot twee jaar omleidingen, maar die zijn het zeker waard"

Morgen starten de langverwachte werken op de N9 in Eeklo. Hierdoor zal het verkeer vanuit Maldegem 2 jaar lang omgeleid worden. Het verkeer uit Eeklo kan wel nog door, voor de zwakke weggebruiker wordt een kortere omleiding voorzien in twee richtingen. "We hebben ons best gedaan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Ik reken dan ook op wat begrip van de automobilisten", zegt schepen van Mobiliteit Marc Windey (SMS).