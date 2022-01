Doodgereden transmigrant op E40 bij Gistel sprong uit rijdende vrachtwagen

Onderzoek van het parket van Brugge heeft aangetoond dat de persoon, die vrijdagnacht om 2 uur werd aangereden op de E40 bij Gistel uit een rijdende vrachtwagen is gesprongen. Hij zat in de vrachtwagen samen met 7 andere transmigranten. Om 2 uur werd hij op de E40 richting Brussel aangereden en nog 200 meter meegesleurd. In het donker was het lichaam moeilijk te zien, waardoor het slachtoffer meerdere keren overreden werd.

De man was vermoedelijk een dertiger met de Eritrese nationaliteit. Het onderzoek naar de juiste identiteit en omstandigheden loopt nog.