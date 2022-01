Filmpje van vechtpartij in Leuven circuleert op sociale media, politie onderzoekt de zaak

De vechtpartij dateert van afgelopen vrijdag en gebeurde in de buurt van de Oude Markt in Leuven, de uitgaansbuurt van de stad. Een groep jongeren heeft daarbij 2 jonge mannen in het vizier. Op de beelden is te zien dat de mannen op de grond liggen terwijl ze van verschillende jongeren tegelijkertijd stampen en klappen krijgen.

"We kregen vrijdagavond een oproep binnen over de vechtpartij", zegt Marc Vranckx van de politie van Leuven. "Enkele getuigen vertelden dat een groep jongeren aan het vechten was. Maar toen de politie ter plaatse kwam, waren ze al verdwenen in alle mogelijke richtingen. Er waren geen getuigen meer en gelukkig ook geen gewonden. Er is zelfs een ziekenwagen ter plaatse geweest maar die moest niemand meenemen. Niemand heeft zich ook gemeld als gewond of als slachtoffer."