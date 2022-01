Belgische filosoof in A'dam over "The voice": "Daders denken onaantastbaar te zijn omdat ze succes kunnen garanderen"

Het gaat volgens Denys over macht over je toekomst in de media, maar ook een bepaling in het contract van deelnemers dat boetes zou opleggen als je je mond opendoet en een sfeertje "dat het er allemaal een beetje bijhoort" in de mediawereld. "Heel snel na de aantijgingen kwamen er dan ook getuigenissen over de heersende machtscultuur in het bedrijf van John de Mol (dat "The voice of holland" produceert, nvdr.)", zegt Denys.