Fusie Ham-Tessenderlo: vraag van 3 miljoen pas in juni beantwoord met definitief bevolkingscijfer

"Er wordt inderdaad een uittreksel genomen van het bevolkingsregister", zegt Karolien Eens (Vooruit), burgemeester van Tessenderlo. "Maar het gaat morgen nog altijd maar om een voorlopig cijfer. Halfjaarlijks trekt Statbel een officiële lijst waarin staat hoe groot onze bevolking is en dan wordt dat in september in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd." En het blijft dus wachten op dat officiële cijfer. Net omdat het zo op de valreep is allemaal, blijft de situatie onzeker. "Het gaat in dit geval om heel minieme aanpassingen. Het cijfer dat we morgen krijgen is 90 tot 95 procent definitief. Aangezien wij met een heel klein overschot zitten, kan dat wel eens heel slecht uitdraaien."