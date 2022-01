CD&V-voorzitter Coens noemt corona "een verkoudheid": heeft hij (intussen) een punt? Of onderschat hij het virus?

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak had CD&V-voorzitter Joachim Coens het onder meer over het coronavirus. "We gaan de kinderen niet van school houden voor een verkoudheid", zei hij tijdens een passage over hoe het coronavirus mensen uit elkaar heeft gedreven, en wat we daaraan kunnen doen, met name de bubbels doorprikken en ervoor zorgen dat mensen elkaar weer meer kunnen zien.