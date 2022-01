Verzoening in de maak tussen Egbert Lachaert (Open VLD) en Bart De Wever (N-VA)? "Privé de tijd voor nemen"

Het was al lang geen geheim meer dat er een flinke haar in de boter zit tussen Lachaert en De Wever. Aan de basis van die ruzie ligt de federale regeringsvorming. Als voorzitter van de N-VA neemt De Wever het Lachaert heel erg kwalijk dat hij als Open VLD-voorzitter in de huidige Vivaldi-regering is gestapt en niet koos voor een regering met de N-VA.

Sindsdien is de relatie tussen de voorzitters steeds meer verzuurd. Sla er eender welk interview met De Wever op na sinds oktober 2020 en de kans is zeer groot dat je er een sneer naar Open VLD, of zelfs Egbert Lachaert persoonlijk, in terugvindt. En ook Lachaert is sindsdien allesbehalve zacht voor de N-VA en De Wever.