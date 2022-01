Langste draaibrug van Europa in de haven van Zeebrugge geïnstalleerd

In het Verbindingsdok in de haven van Zeebrugge werd er zaterdag een 2.200 ton zware stalen brug tussen 2 landhoofden geplaatst. Het gaat om een draaibrug, dat is een beweegbare brug die open en dicht gaat door te roteren om een verticale as. De brug die in Zeebrugge wordt geplaatst bestaat uit 2 rijstroken, een afgescheiden voetpad en een fietspad in beide richtingen. Ze werd gebouwd door Victor Buyck Steel Construction in Wondelgem. Via de Waterschelde werd de brug naar Zeebrugge gevaren en op een draaias geplaatst. De brug is in totaal 400 meter lang, en 130 meter daarvan kan opengedraaid worden.

"Eén van de grootste draaibruggen van Europa", zegt Klaas Ockier van aannemersbedrijf Artes Depret. “De bouw van deze brug was een gigantisch project. Omdat het water op bepaalde plaatsen 20 meter diep is, moesten we funderingspalen van 50 meter lang gebruiken." Maar aan het project hangt ook een indrukwekkend prijskaartje vast: het heeft 32 miljoen euro gekost.