Motorrijders brengen in Sint-Niklaas hulde aan kleuter Dean: "Nooit verwacht dat we met 2.500 zouden zijn"

De jongen van 4 was vorige week meegenomen door een familievriend, tevens babysitter en werd maandag dood teruggevonden in Zeeland, in Nederland. Heel wat motorrijders kwamen bijeen op de Grote Markt van Sint-Niklaas om hun motoren te laten brullen als eerbetoon aan de jongen. Onder hen ook een grote delegatie motards van de politiekorpsen Antwerpen, Zwijndrecht en Sint-Niklaas. Het initiatief van de wake voor Dean ging uit van ‘Crusaders for Justice’, een motorclub die zich inzet voor het beschermen, helpen en ondersteunen van kinderen. Volgens de organisator waren ze met zo'n 2.500.

De motorrijders willen met deze actie vooral ook hun steun betuigen aan zijn familie. "We willen de mama zo een hart onder riem steken, we willen graag onze steun betuigen", zegt een deelneemster. "Dit is ongezien, ik heb onderweg traantjes gelaten en ik heb nog heel wat mensen langs de baan zien wenen. We hebben ons statement duidelijk laten horen. Ik hoop dat Dean ons tot in de hemel heeft kunnen horen."