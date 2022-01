Nieuw overstromingsgebied in woonwijk Beerse moet voorkomen dat straten onder water lopen

In Beerse komt een nieuw overstromingsgebied in het midden van een woonwijk. Het moet vermijden dat de straten in het gebied rond de Laakbeek tijdens hevige regenval onder water komen te staan. Het overstromingsgebied wordt een mooi stukje natuur, met ruimte voor wandelaars en spelende kinderen. Ook de rioleringen in de buurt worden aangepakt. De werken starten morgen en zullen een half jaar duren.