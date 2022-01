"We gaan kinderen niet van school houden voor verkoudheid": CD&V-voorzitter Joachim Coens wil samenleving heropstarten

Impliciet haalde de voorzitter zelfs vrij persoonlijk uit naar Diependaele. "Ik word kwaad als ik sommige uitspraken van collega's hoor", zei hij. "Ik hoor collega's een sociale woning een "win for life" noemen, terwijl ze champagne drinken op hun congres. Ik durf hen zeggen dat geen enkele "win for life"-winnaar op de eindeloze wachtlijst staat." Die uitspraak is veelzeggend als je weet dat Diependaele afgelopen zomer in een interview benadrukte dat een sociale woning "geen win for life mag zijn".