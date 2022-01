Onrust in Burkina Faso: muitende militairen eisen meer middelen voor strijd tegen jihadisme

Sinds 2015 wordt Burkina Faso, net als buurlanden in de Sahel, getroffen door ontvoeringen en aanslagen door groeperingen die gelinkt zijn aan IS en Al-Qaeda. Het geweld is de laatste jaren stevig toegenomen. Het Africa Center voor Strategic Studies, een instelling van het Amerikaanse ministerie van Defensie, telde in 2015 nog maar drie jihadistische aanvallen. In de periode tussen halfweg 2019 en halfweg 2020 waren dat er al 516.

De jihadistische groeperingen maken gebruik van bestaande onvrede over economische, sociale en etnische problemen in de Sahel-regio. Het aanhoudende geweld maakt dat burgers zich nog onveiliger gaan voelen en nog minder vertrouwen krijgen in de centrale overheid. En dat helpt de jihadistische rebellen dan weer om nog meer aanhangers te rekruteren.