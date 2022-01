Ook in de winter woeden nu hevige  bosbranden in Californië: "Surrealistisch"

"De vegetatie was al verzwakt door aanhoudende droogte. Door de wind werd ze opnieuw uitgedroogd en was de vochtigheid laag. Het is ongewoon om een natuurbrand van deze omvang aan de kust te zien eind januari", zei Cecile Juliette van het departement Bossen en Brandveiligheid in Californië. "Het feit dat we een brand van deze omvang hebben meegemaakt, is een grote reden tot bezorgdheid."



De Amerikaanse weerdienst (National Weather Service, NWS) noemde de brand op dit moment van het jaar zelfs surrealistisch: "Foto's op sociale media tonen een surrealistisch gedrag van de vuurhaard gezien de natte oktober- en decembermaand in de regio.(...) Maar het lijkt erop dat de lange droogte een soort chronische ziekte is geworden waardoor de recente regens en winterweer niet kunnen voorkomen dat er bosbranden uitbreken."