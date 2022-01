Fiets- en voetgangersbrug over Brusselse Ring geplaatst: binnenkort veilig fietsen tussen Zaventem en Machelen

Fietsen of wandelen tussen Zaventem en Machelen was de afgelopen jaren geen evidentie. Maar daar komt dus verandering in door de fiets- en voetgangersbrug langs de hogesnelheidsspoorlijn. Het nieuwe traject zal 4 km korter zijn dan de oversteek via de brug aan de Henneaulaan. Aan comfort en veiligheid werd uiteraard ook gedacht: de fiets- en voetpaden zijn 5 meter breed en de brugwand zorgt voor afscherming van de treinen.