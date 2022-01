President van Armenië Armen Sarkisian treedt onverwacht af

In Armenië, in de zuidelijke Kaukasus, heeft president Armin Sarkisian onverwacht ontslag genomen. Hij zegt dat de grondwet hem als president onvoldoende bevoegdheden toekent om invloed uit te oefenen. Sarkisian was het de voorbije jaren vaak oneens met president Nikol Pasjinjan, met name over het conflict in Nagorno-Karabach.