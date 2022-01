Politie maakt voorlopige balans op na rellen tijdens coronabetoging: 70-tal mensen opgepakt, 15 mensen gewond

Rond 14 uur hielden verschillende controversiële sprekers toespraken op een podium in het Jubelpark. Het was het eindpunt van de betoging die begonnen was aan het Noordstation. Een groep van enkele honderden relschoppers sloeg aan het Schumanplein - en nadien in het Jubelpark, toen ze daar naartoe waren gedrongen door de politie - aan het vernielen. Verschillende ruiten en straatmeubilair werden kapotgemaakt.