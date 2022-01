Singer-songwriter Janis Ian (70), bekend van "At seventeen", zet er een punt achter met een laatste plaat

Met “The light at the end of the line” zet de Amerikaanse Janis Ian een punt achter een muziekcarrière van meer dan een halve eeuw. "Ik ben er klaar mee," zegt ze. Op haar nieuwe en laatste album staat een opvallend nummer over seksuele verminking van vrouwen. Janis Ian was een pionier als vrouwelijke singer-songwriter met maatschappijkritische liedjes. Haar bekendste nummer is "At seventeen" uit 1975.