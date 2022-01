Levensles van terminaal zieke dichter Stijn De Paepe: "Zoek "Het" niet te ver, maar kijk waar het ligt"

“Het is wat het is” noemt Stijn De Paepe zijn levensmotto. “Laten we het moment beleven, niet te veel vooruitblikken, en alleen maar in liefde achteruitblikken.” En hoewel hij tegen de dood “Je bent te vroeg!” zegt, besluit hij tegelijk: “Eigenlijk mag ik van geluk spreken.”

De Paepe noemt zichzelf honkvast: “Ik ben niet gefrustreerd dat ik nog niet in Mozambique ben geweest”. Hij is gelukkig met zijn gezin, met zijn "hokje in de krant De Morgen", met boeken en klassieke muziek. “Het geluk zoeken is een contradictio in terminis. Zoek "Het" – met een hoofdletter – niet te ver, maar kijk waar het ligt.”