Topman Duitse marine neemt ontslag na omstreden verklaringen over Rusland en Poetin

Viceadmiraal Kay-Achim Schönbach deed de uitspraken in een video die terug te vinden is op Youtube. De topman zei daarin dat de vrees voor een Russische inval in Oekraïne "onzin" is, dat de Russische president Vladimir Poetin gerespecteerd moet worden en dat de Krim nooit meer in Oekraïense handen zal komen. Ook zei hij dat Oekraïne niet aan de criteria voor NAVO-lidmaatschap beantwoordt.

De uitspraken van Schönbach leidden tot een diplomatieke rel tussen Duitsland en Oekraïne. En ze kwamen er net op het moment dat de vrees voor een inval van Rusland in zijn buurland levensgroot is bij de westerse landen.

De onvrede over de marinechef was tastbaar tot in de regering-Scholz, het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken had ook al beslist de Duitse ambassadeur in Oekraïne op het matje te roepen.

In Kiev is de onvrede ook groot over het feit dat Duitsland wel een volledig uitgerust veldhospitaal aan Oekraïne wil leveren, maar - met tienduizenden Russische troepen aan de grens - geen wapens. Volgens buitenlandminister Dmytro Koeleba moedigt Duitsland op die manier Poetin zelfs aan om een nieuwe aanval op zijn land te openen.