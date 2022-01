Vanaf morgen ruilt Frankrijk coronapas voor vaccinatiepas: wat verandert er precies? 

Tot nu toe kon niet alleen wie gevaccineerd was, maar ook wie een negatieve coronatest kon voorleggen, deelnemen aan het openbaar leven in Frankrijk. Maar dat verandert vanaf morgen. Wie ouder is dan 16 jaar -Fransen én buitenlanders- en aan een evenement wil deelnemen, op café of op restaurant wil gaan, het openbaar vervoer wil nemen of bijvoorbeeld de skipiste op wil zal moeten kunnen bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is tegen het coronavirus.