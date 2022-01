Verdachte van steekpartij Lummen aangehouden voor poging tot moord

Vrijdag rond 16 uur was de man in de Oudestraat in Lummen zijn ex gaan opzoeken. Op een bepaald ogenblik liep het uit de hand en ontstond er een gevecht, waarbij de vrouw levensbedreigende letsels opliep. De vrouw kon nog wegvluchten, maar door de verwondingen zakte ze in de buurt in elkaar. De lokale politie ging ter plaatse en trof de zwaargewonde vrouw aan. Ze werd door de hulpdiensten naar het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder overgebracht.