Vlaamse regering investeert 10 miljoen in restauratie Thermae Palace Hotel en Koninklijke Gaanderijen in Oostende

Het Thermae Palace Hotel op de Zeedijk in Oostende bij de Koninklijke Gaanderijen is een moeilijk erfgoeddossier. Het beschermde gebouw uit 1933 is in slechte staat. In 2019 al werd aangekondigd dat het hotel en de Gaanderijen gerestaureerd zouden worden. Deze Gaanderijen bepalen al sinds de jaren 30 het uitzicht van de "Koningin der Badsteden" en bijgevolg van de Vlaamse kust.



Maar de financiering van het restauratieproject van 80 miljoen euro sleept al een tijdje aan, omdat er geen appartementen mogen gebouwd worden bovenop het hotel.



Matthias Diependaele (N-VA), minister van Onroerend Erfgoed, investeert met de Vlaamse overheid 10 miljoen euro in het restauratieproject. Dat maakt deel uit van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. "We investeren niet alleen in erfgoed, maar we willen het ook een nieuwe rol geven in de toekomst. Binnen de komende maanden willen we met de partners een degelijk plan voorstellen. Want tegen 2027 zou het totale project afgerond moeten zijn", aldus minister Diependaele.