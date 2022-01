Vooruit-voorzitter Conner Rousseau verhuist niet naar Gent, maar blijft in Sint-Niklaas: "Dit is mijn thuisstad"

Gent of Sint-Niklaas? Over de nieuwe woonplaats van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau werd al even gespeculeerd, zowel binnen als buiten de partij. De kogel is door de kerk, hij kondigde zijn plannen vandaag zelf aan. De keuze voor Sint-Niklaas lag zowel privé als politiek voor de hand. "Dit is mijn thuisstad, maar hier kan ik ook meer verwezenlijken, ik heb hier een grotere impact." Om dat laatste kracht bij te zetten, is hij ook kandidaat- burgemeester bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

In Sint-Niklaas zitten de socialisten in de oppositie. Rousseau wil daar als lijsttrekker verandering in brengen in 2024. Of hij dan ook de sjerp zal opnemen? "Eerlijk gezegd, ik ben gewoon bezig met hoe we het zo goed mogelijk kunnen doen bij de verkiezingen, zodat we effectief een verschil kunnen maken in Sint-Niklaas. In welke rol dat dan zal zijn, daar zal de kiezer over beslissen, ik niet."