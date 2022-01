Weggeefactie kasteel Terlaemen groot succes: "Blij dat we kunst een tweede leven kunnen geven"

"Heel wat van de inboedel moet weg", zegt antiquair Evrard de Villenfagne. De inboedel van het kasteel Terlaemen wordt gratis weggegeven. Het kasteel is namelijk verkocht en de familie heeft de inboedel verdeeld of naar een antiquair gebracht. Alle meubels en spullen die achterbleven in het kasteel mogen gratis meegenomen worden. "Het gaat om spullen die niet meteen een marktwaarde hebben, maar waar mensen in de omgeving wel iets aan hebben", zegt de Villenfagne. "Veel mensen hebben een band met het kasteel, ze hebben bijvoorbeeld familie die hier gewerkt heeft, en zij willen graag een souvenir komen halen."

