Start installatie zeeboerderij van Colruyt Group: "Mosselen kweken in onze Noordzee"

"Binnen het mosselen kweken heb je 2 culturen van kweken: de bodemcultuur en de hangcultuur. Bij de bodemcultuur groeien de mosselen op de bodem van de zee. Maar bij het oogsten verstoor je eigenlijk de oceaanbodem en er kruipt ook meer zand in de mossel", gaat Theys verder. "Bij de hangcultuur zijn de mosselen vaak net iets properder of netter en moet je de zeebodem niet gaan verstoren. Eind februari zullen de lijnen aan de boeien geïnstalleerd worden binnen de kweekzone. We beginnen met 10 tot 50 "longlines", waaraan de mosselen zullen hangen. Het zal 12 tot 18 maanden duren vooraleer het project volledig op punt staat. Dus de eerste grote commerciële oogst zal pas voor de zomerperiode van 2023 zijn."

"We vinden het als Colruyt Group belangrijk om te investeren in een gezonde zeecultuur in ons land. 70% van alle zeeproducten worden nu geïmporteerd van buiten Europa, terwijl we eigenlijk zelf wel veel productie zouden kunnen doen. Daarom werken we zoveel mogelijk samen met Belgische bedrijven en creëren we zo ook job-mogelijkheden in ons land." Met de mosselenkweek wil Colruyt Group ook een groene aanpak hanteren. "We zijn ervan overtuigd dat mosselen een goede optie zijn om proteïnen te vervangen: het groeit natuurlijk, is zelf kwekend en neemt helemaal niet zoveel plaats in in de zee."