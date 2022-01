Alfa, delta én omikron: Leon (11) uit Kessel-Lo raakte al met 3 verschillende coronavarianten besmet

Een tijd geleden waren alle leden van het gezin Knockaert besmet met de deltavariant. Naast Leon waren zijn twee broers besmet en ook de ouders. Niemand van de vijf had symptomen. "Voor ons", zegt de vader, "is het telkens weer uitzoeken wat de regels van de dag zijn. De ene broer van Leon heeft nu negatief getest en mag naar school. De oudste broer moet geen test afleggen omdat hij over een herstelcertificaat beschikt. Maar hij kan niet naar school, want die is dicht omdat er heel wat leraars zijn uitgevallen."

Beluister hieronder het gesprek met de papa van Leon.