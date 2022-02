2.800 leerlingen van College ten Doorn in Eeklo krijgen vanaf morgen twee weken afstandsonderwijs

"Over de 10 procent van onze leerlingen was afgelopen vrijdag ziek of in quarantaine", legt directeur Véronique Malfrère, van de Middenschool (eerste graad) van College ten Doorn, uit. "We kregen ook de melding van onze CLB-arts dat er 12 klassen waren met clusterbesmettingen." Het organiseren van de lessen werd ingewikkeld, zegt de directeur: "Het moeilijke was ook dat er heel veel studie moest gegeven worden, ook door de leerkrachten die nog lesgaven. En de leerlingen die al thuis zaten, kregen ook al afstandsonderwijs."