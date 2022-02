500 klassen in Limburgse vrije scholen in quarantaine: op deze manier is het niet houdbaar vindt CLB

Er is een sterke stijging van besmettingen bij Limburgse leerlingen en leerkrachten en dat vertaalt zich in een hele hoop klassen in quarantaine: 350 klassen in het basisonderwijs en 150 in het secundair. Het is dus alle hens aan dek in de scholen om te zien hoe ze nog het best onderwijs kunnen aanbieden. Bea Meertens van het vrije CLB: "Het is alle hens aan dek om te schakelen: welke klassen moeten dicht, hoeveel leerlingen heb ik nog, hoeveel leerkrachten, en op welke manier kunnen we het best onderwijs aanbieden."

Deze manier van werken is volgens Meertens niet houdbaar. Nu is het zo dat een klas in quarantaine moet vanaf het moment dat er vier leerlingen besmet zijn. Maar er zitten veel leerlingen thuis die niet zwaar ziek zijn, gaat Meertens verder. Er zijn natuurlijk veel besmettingen, maar er zal een keuze gemaakt moeten worden, zegt ze. "Wij zijn er eerder voorstander van dat kinderen die ziek zijn met symptomen thuis blijven, en dat de andere kinderen wel naar school kunnen." Daarnaast moeten we de andere maatregelen wel blijven volhouden, besluit Bea Meertens.