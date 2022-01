De Lijn komt met nieuw vervoersplan voor bijna 9 op de 10 scholen waar kinderen te lang op de bus zitten

In de praktijk zou dat nieuwe plan dan al na een week in voege kunnen treden. Maar sommige scholen kiezen ervoor om de planning iets later te laten ingaan, bijvoorbeeld in de loop van februari of na de krokusvakantie. Met 172 scholen - iets meer dan de helft dus - zijn daarover al concrete afspraken gemaakt.

"Dat betekent dat al 2.732 leerlingen binnenkort niet langer dan 90 minuten op de bus zullen zitten", legt Karen Van De Sype uit, woordvoerster van De Lijn. "Met de overige scholen wordt in de komende dagen overlegd."