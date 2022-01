Al derde journalist dit jaar vermoord in Mexico: 2022 belooft een bloedig jaar te worden voor leden van de pers

Lourdes Maldonado Lopez was een ervaren journaliste en genoot een speciale bescherming door de politie. Toch is ze vannacht doodgeschoten in haar auto vlakbij haar woning in de stad Tijuana, vlakbij de grens met de Amerikaanse staat Californië.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een aanslag op Maldonado gepleegd is of dat ze bedreigingen kreeg. Wie er achter de moord zit, is niet duidelijk. Maldonado had onlangs een gerechtelijke strijd gewonnen tegen haar voormalige werkgever, de mediagroep PSN, die haar volgens de rechter "onterecht ontslagen had", maar dat wil nog niet zeggen dat die betrokken is bij de aanslag. Maldonado was ook in het vaarwater gekomen van machtige drugbaronnen en tal van politici.