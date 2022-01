"The voice"-coach Angela Groothuizen na schandaal: "Heb ik genoeg gedaan? Meiden voelden zich niet veilig"

De Nederlandse zangeres en presentatrice Angela Groothuizen vraagt zich af of ze genoeg gedaan heeft voor de kandidaten van "The voice". Groothuizen was coach bij "The voice of Holland", "The voice kids" en "The voice senior". Na de onthullingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de show, contacteerde ze ex-deelnemers. "Gelukkig hebben de meeste Voicekids een geweldige tijd gehad, maar meiden in de grote Voice hebben zich niet altijd veilig gevoeld", schrijft ze op Instagram.