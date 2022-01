Belgisch-Nederlands team maakt "schatkaart" voor meteorieten op Antarctica: "Nog 300.000 te vinden"

Meteorieten zijn steenachtig materiaal uit de ruimte. Als er een zo'n kleine meteoriet onze dampkring binnenkomt, brandt die meestal op (denk ook aan de zogenoemde vallende sterren). Sommige zijn groot genoeg om tot op het aardoppervlak te raken, waar ze inslaan. Op de zuidpool worden ze dan meteen ingebed in sneeuw en ijs. Meestal worden ze door de stroming van het ijs naar zee gevoerd, maar bepaalde exemplaren raken gevangen tussen bergen, die soms verborgen zijn onder het ijs. Door die bergen worden de meteorieten naar het oppervlak van de ijskap geduwd in zogenoemde blauwe ijsgebieden (zie onder).

Tot nu toe is slechts in een deel van die gebieden naar meteorieten gezocht, met wisselend succes. Meteorieten kunnen ons veel leren over het ontstaan en de evolutie van ons zonnestelsel. Als we er nog meer vinden, kunnen we nog meer leren over Mars, de maan, onze eigen aarde, en hoe het leven hier tot stand is gekomen.