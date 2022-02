Burgemeester Merchtem koopt varkenskop voor 50 euro

Via het OCMW van Asse en Merchtem komt de opbrengst terecht bij de mensen die het nodig hebben. Geert Tirry van de parochie hoopt dat de traditie van de Sint-Antoniusviering niet verloren gaat door corona. "Daarom was het belangrijk om toch een symbolische veiling van één varkenskop te organiseren voor een zittend publiek in de kerk. Zo behouden we de traditie in de hoop in 2023 opnieuw een grote veiling met veel volk te kunnen organiseren.”