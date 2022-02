Chauffeur onder invloed rijdt zonder rijbewijs en krijgt 9 pv’s in Bilzen

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 60-jarige bestuurder in Kleine Spouwen (Bilzen) aan de kant gezet. Hij reed tegen 100 per uur in de omgeving van een school waar maar 50 mag gereden worden. Toen de politie hem tegenhield, bleek hij zonder geldig rijbewijs rond te rijden. De bestuurder, die duidelijk onder invloed van alcohol was, kon geen verdere ademanalyse meer afleggen na een korte positieve ademtest. Verder weigerde hij een speekselanalyse te ondergaan nadat hij al een positieve speekseltest aflegde voor cocaïne en amfetamines. Ook had hij nog een gebruikershoeveelheid cocaïne op zak en schond daarmee zijn probatiemaatregelen. In totaal werden er negen pv's opgesteld.