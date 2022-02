Brugse cultuurhuizen plannen testen van luchtkwaliteit voor opnieuw meer bezoekers 

De komende weken zal stad Brugge uitzoeken in welke mate dat mogelijk is in de Brugse cultuurhuizen. "We willen het vooral zekerheid nog eens nagaan. Voorlopig houden we het op 70 procent en zullen we uittesten of de luchtkwaliteit even goed blijft op een hogere capaciteit", zegt schepen van Cultuur, Nico Blontrock (CD&V). "Als dat zo is kunnen we opschuiven richting een volledige bezetting. De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers is het belangrijkste. De stadsschouwburg van Brugge is een oud en historisch gebouw, dus het is nu nog moeilijk om in te schatten of de luchtkwaliteit er volledig in orde zal zijn volgens de nieuwe maatregelen."

Vanaf vrijdag kunnen er voorlopig dus 480 bezoekers opnieuw samen genieten van een voorstelling in de stadsschouwburg en 280 in de Magdalenazaal. "Voordat de coronabarometer er was, hebben we nog verschillende voorstellingen proberen te redden door ze bijvoorbeeld 2 maal te spelen voor een publiek van telkens 200 personen. Maar dat was helemaal niet zo simpel voor de artiesten en de rendabiliteit, dus we zijn blij met deze vooruitgang", besluit schepen Blontrock.