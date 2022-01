Coronablog - Politiebond na de rellen in Brussel: "We zijn de pispaal van alles wat verkeerd loopt in dit land"

De politievakbond NSPV is boos dat er gisteren opnieuw geweld is gebruikt tegen politie-agenten tijdens de grote coronabetoging in Brussel. Gisteren protesteerden 50.000 mensen uit heel Europa vreedzaam tegen de coronamaatregelen. Maar op het einde van de betoging keerden honderden relschoppers zich tegen de politie.

Er is heel wat schade aangericht, onder andere aan gebouwen in de Europese Wijk. Een 15-tal mensen raakte gewond, onder hen drie agenten. Op sociale media is te zien hoe agenten werden bekogeld met stenen, vuilniscontainers en ijzeren hekken.



Carlo Medo van de politievakbond reageert geschokt: "We zitten in een enorme polarisering. De politie mag daar echt niet het slachtoffer van worden. Elke dag wordt duidelijk dat de politie de pispaal is van wat er verkeerd loopt in dit land."

(lees voort onder enkele foto's van de schade)