Cosmodrome Genk kijkt met spanning uit naar aankomst van ruimtetelescoop James Webb

De ruimtetelescoop James Webb komt vandaag aan op zijn bestemming. In de volkssterrenwacht Cosmodrome in Genk volgen ze de reis van de telescoop op de voet. James Webb is de opvolger van Hubble. Ongeveer een maand na de lancering en 1,5 miljoen kilometer verder zal hij op een vaste plek in de ruimte aan zijn werk beginnen.