Minister Verlinden na rellen bij coronabetoging: "Politie was voorbereid, maar aanpak wordt geëvalueerd"

"Er zijn een aantal voorbereidende vergaderingen geweest tussen de federale en lokale politie. Er zijn ook contacten geweest met de organisator. We hebben recent ook geïnvesteerd in opleidingen en de politie heeft een groot terrein ter beschikking om zich te leren organiseren op dit soort evenementen", verklaart Verlinden.

"Maar de realiteit is dat het gigantisch moeilijk is om dit allemaal op voorhand tegen te houden wanneer een aantal heethoofden zich mengen onder 50.000 betogers. Maar het kan altijd beter. Er wordt nu een evaluatie gemaakt en er wordt onder meer bekeken wat er beter had gekund in de operationele beslissingen", klinkt het. "Dit neemt niet weg dat men op voorhand al het mogelijke had gedaan. Er zijn ook 6 aanhoudingen gebeurd nog voor de manifestatie gestart is. Dat wijst erop dat men mensen kan identificeren."

Volgens minister Verlinden is het niet eenvoudig om potentieel gevaarlijke mensen op voorhand tegen te houden. "Het is niet altijd zichtbaar. We moeten ook vermijden dat de politie bij de start van de betoging al ingrijpt en dat iedereen dan zegt dat disproportionele middelen worden gebruikt tegen mensen die gewoon komen betogen."