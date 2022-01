De staatsgreep in Burkina Faso is al de zevende in anderhalf jaar in Afrika: is er een nieuwe golf van staatsgrepen?

Is er een heropleving bezig? Maken we een nieuwe golf van staatsgrepen mee in Afrika? Op andere continenten zie je die "trend" namelijk niet.

We moeten uiteraard voorzichtig zijn en niet alle coups over één kam scheren. De coup in Mali heeft helemaal niet dezelfde oorzaken als de staatsgreep in Guinée. De coup in Tunesië verliep helemaal anders dan die in Soedan. Dit is geen algemene "trend" voor Afrika. Maar er zijn wel overeenkomsten en verbanden.