Zuhal Demir: "OVAM heeft dossier 3M niet overgedragen"

Ook later gaf OVAM niet alle info door. Als Demir van OVAM een historisch overzicht van de verschillende stappen in het dossier vraagt en krijgt, ontbreken enkele cruciale documenten. Deel 2 van het rapport Tytgat, bijvoorbeeld, dat in opdracht van LAntis is uitgevoerd. In dat tweede, cruciale deel maant de toxicoloog aan tot voorzichtigheid en adviseert hij enkele no regret-maatregelen - geen eigen groenten of eieren eten bijvoorbeeld - als een norm van honderd microgram PFOS per kilo droge stof overschreden wordt. Ook een studie over PFOS in eieren wordt pas gegeven na aandringen vanuit het kabinet.