1 op de 5 jonge bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van drugs, ook lachgas populair 

Gezien de gevaren die lachgas met zich mee kan brengen zowel voor de verkeersveiligheid als voor de gezondheid, stelt Vias voor om de regels voor lachgas te verstrengen. "Het bezit en gebruik van lachgas is in verschillende gemeenten al verboden, maar nog toegestaan in anderen. Het is logisch om al deze regels te harmoniseren en het bezit en gebruik overal te verbieden, behalve voor professionele doeleinden", besluit Vias. Die wil dat er meer wordt ingezet op de bewustmaking van jongeren over het gebruik van drugs in het verkeer.