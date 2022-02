Gele vuilniszakken pas na 6 weken weer voorradig

Gezinnen krijgen in loop van de week wel een welkomstpakketje met drie gele zakken in de bus om tot half februari toch verder te kunnen. Voor alle andere afvalsoorten zijn er nog voldoende zakken beschikbaar. In Genk kregen de inwoners eerder al zo'n pakketje, maar dan met alle zakken, omdat ook de zak voor groenafval daar nu pas is ingevoerd.