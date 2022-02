UGent biedt haar Erasmusstudenten in Duitsland psychologische steun na schietpartij

UCare werkt uitsluitend met vrijwilligers "die getraind zijn om om te gaan met studenten en personeelsleden na schokkende gebeurtenissen". De eerste taak van het team is om zodra er iets is gebeurd contact te zoeken met de betrokkenen, "zodat ze weten waar ze terecht kunnen en dat er een vertrouwenspersoon is aan wie ze hun verhaal kunnen doen. We vangen hen op en doen daarna 3 groepsgesprekken over wat de impact is van de gebeurtenis."

Als verdere hulp nodig is, dan kan UCare een begeleidingstraject starten of doorverwijzen naar een traumapsycholoog. "In dit geval kan dat online gebeuren als de studenten in het buitenland zijn, maar als ze terugkeren kan dat ook op de campus."