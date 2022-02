Gloednieuw XR-Huis moet Limburgse bedrijven innovatiever laten werken en meer concurrentieel maken

"XR-technologie is een brede verzamelnaam voor alles wat te maken heeft met het digitaal uitbreiden van de echte wereld”, legt professor Di Fiore uit. “Denk hierbij aan sensoren, wearables en aan Virtual Reality. Je ziet de wereld met je eigen ogen, gecombineerd met virtuele aspecten.”

De professor geeft een concrete toepassing: “Bedrijven die poetspersoneel willen opleiden moeten meestal een bepaalde procedure uitleggen, die vaak plaatsvindt in klasverband. Een VR-bril kan die taak overnemen, en personeel in opleiding instructies en feedback geven tijdens het poetsen. Bijvoorbeeld of de bewegingen te snel of te traag gebeuren.”