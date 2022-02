Grootste en oudste supporter van Pukkelpop overleden: boer Fons (95)

In een Radio 2-interview uit 2017 beschrijft boer Fons zijn boerderij vlakbij de Pukkelpopwei. “Mijn huis stond op 100 meter van het hoofdpodium, ik woonde bijna op de festivalweide. In het begin was ik kritisch. Al die hanenkammen en gekleurde kapsels was ik niet gewoon. Maar Chokri is op een avond wel twee uur met mij komen praten, en hij heeft mij overtuigd. Sindsdien koester ik mooie herinneringen aan het festival.”