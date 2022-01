Politie kan hanengevecht op het nippertje vermijden in Wellen en neemt 6 dieren in beslag

Bij een hanengevecht vechten twee hanen tegen elkaar en vaak stopt het spel pas wanneer één van de hanen dood is. Dat is verboden in ons land. De politie kon na een anonieme tip ter plaatse ook vaststellen dat er gegokt werd. De aanwezigen werden allemaal geïdentificeerd, zij zullen zich later moeten verantwoorden. De zes hanen, die nog ongedeerd waren, zijn in beslag genomen en overgebracht naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.