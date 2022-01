Herman Van Holsbeeck, oud-manager van voetbalclub Anderlecht, blijft aangehouden en moet al zeker een maand in de cel blijven. Dat meldt het parket. Hij is vorige week aangehouden in verband met de zaak-Henrotay en wordt in verband gebracht met private corruptie, fiscale fraude, witwassen van geld, vereniging van misdadigers.