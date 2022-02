Ieperse longarts pleit voor versoepeling quarantaineregels op school

“Onderwijs is een basisrecht van ieder kind. Niet alleen de wiskunde en taal, die ze er leren zijn belangrijk, maar ook het in groep werken, samenleven en het naleven van afspraken zijn levenslessen, die ze hun hele leven zullen nodig hebben. En dat kan niet door online lessen vervangen worden. Bovendien worden de kinderen, die thuis in een moeilijke situatie leven opnieuw vergeten. Kinderen voor wie de school een warm nest is, waar ze even weg zijn van de armoede, geweld en problemen, die ze thuis kennen. Kinderen, waar school een houvast is in hun moeilijk bestaan”.