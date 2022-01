In de Vinderhoutse bossen komt een "Onument" als herdenkingsplek voor de slachtoffers van corona

"Rouwen is enerzijds individueel en iedereen heeft een uniek rouwproces. Maar de laatste decennia is rouwen weggeduwd naar een achterkamertje of de cocon van je huis en we missen dat maatschappelijke stuk", legt de psychiater uit. Ze vindt dat erg belangrijk, "want het is een belangrijk onderdeel van een rouwproces. Verdriet delen, verbinding voelen met anderen, er troost uit halen, een plek hebben om herinneringen op te halen, dat kan op zo'n plaats. Daar staat ook de O voor, het is een specifiek gekozen woord, dat wat lichter is dan een 'M'onument, maar een O voor openheid om verdriet te delen."