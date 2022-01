"Praten is beter dan zwijgen, behalve voor partijvoorzitters blijkbaar"

Ook onder partijvoorzitters wordt er wel eens gezwegen. In "De zevende dag" (Eén) werden drie partijvoorzitters serieel ondervraagd, de ene na de andere; terwijl twee van hen, Bart De Wever van de N-VA en Egbert Lachaert van open VLD, aan dezelfde tafel zaten, op nauwelijks enkele meters van elkaar. Maar elkaar - op wat oogbewegingen na - geen enkele blik waardig gunden.

Het was opnieuw - want het is niet de eerste keer dat de partijvoorzitters het debat weigerden - een merkwaardig beeld. Praten is altijd beter dan zwijgen, behalve voor partijvoorzitters blijkbaar. Nochtans zei Bart De Wever zelf in "De zevende dag" dat de N-VA en Open VLD samen in de Vlaamse regering én het Antwerpse college zitten. Zonder overleg tussen de partijvoorzitters. Aan de ideologie kan het ook niet liggen, want Bart De Wever noemde zich gisteren conservatief (wat een band schept met de CD&V, zei hij) én liberaal, wat een band zou moeten scheppen met Open VLD. Maar niet voldoende voor een gesprek dus.



Meer nog: in "De zevende dag" gaat De Wever tot drie maal toe akkoord met de standpunten van Lachaert. Dat het CST een aflopende zaak is en op verdwijnen staat, dat de coronabarometer een goede zaak is, én dat de btw-verlaging voor energieprijzen boerenbedrog is (want wordt terugbetaald door dezelfde mensen). En ondanks die gelijklopende standpunten is een gesprek met de voorzitter van de Open VLD nog altijd niet mogelijk.